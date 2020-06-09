В РФС не обсуждался вопрос начала следующего сезона РПЛ
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о старте нового сезона юношеской лиги, а также о начале следующего чемпионата РПЛ.
— Когда начнется новый сезон ЮФЛ?
— Планируем, что новый сезон начнется в августе. Надеемся, что команды начнут подготовку в июле. Решение отдать возобновление будет принято на следующем заседании исполкома — в начале июня или в начале июля.
— Утверждена ли дата начала следующего сезона?
— Этот вопрос не обсуждался. Предполагается, что сезон начнется в начале августа. Конкретная дата будет определена позже. Прозвучало пожелание начать новое первенство 9-10 августа.
— Когда откроется трансферное окно?
— Планируется, что трансферное окно откроется в конце июля. Будем ходатайствовать перед УЕФА, чтобы нам было предоставлено не 8 недель, а 12. (Гоша Чернов)