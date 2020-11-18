В РФС назвали причину отстранения Колдунова и Коркина от футбола

Глава комитета по этике Российского футбольного союза Семен Андреев прокомментировал запрет футболистам «Сочи» Никите Колдунову и Павлу Коркину осуществлять любую связанную с футболом деятельность на полгода условно. Коркин покинул сочинский клуб в августе 2020 года и сейчас находится в статусе свободного агента.

— Была игра на тотализаторах, — заявил Андреев «СЭ». — Как в букмекерских конторах.

— Они ставили на себя, или как это выглядело?

— Ситуация такая — мы сейчас ничего не комментируем. (Константин Колмаков)