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В «Реале» считают, что ошибки арбитров стоили команде семи очков в ла лиге

14:46
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«Реал» недоволен судейством в чемпионате Испании, сообщает AS. Накануне команда сыграла вничью с «Бетисом» (0:0).

По данным издания, в клубе считают, что арбитр должен был назначать пенальти в ворота «Бетиса» за игру рукой Зухаира Феддаля. Кроме того, «Реал» не согласен с решением арбитра матча с «Вильярреалом» (2:2). Клуб считает, что Рауль Альбиоль сфолил на Винисиусе Жуниоре в свой штрафной. Кроме того, указан и эпизод матча с «Мальоркой» и фол в штрафной, по мнению мадридцев на Брамие Диасе, а также отсутствие наказания за нарушение Лаго Жуниора против Каземиру и Антонио Раильо против Серхио Рамоса.

Таким образом, «сливочные» считают, что у них несправедливо отняли семь очков — по два в матчах с «Бетисом» и «Вильярреалом» и три в матче с «Мальоркой». «Реал» занимает второе место в ла лиге, имея в активе 22 очка в 11 матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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