Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в Екатеринбурге. Ранее об этом сообщал ТАСС.

«Первый раз об этом слышу. Сейчас горят торфяники. Вчера был великолепный день, сыграли матч, была отличная погода, никакого запаха не было. Сегодня какой-то туман, утром гарью пахло. Это ни на что не повлияет. На неделе день пахнет гарью, день — не пахнет. И это не в районе, где стадион находится, в центре города такого нет. А за городом и в южных районах Екатеринбурга такое бывает. Следующий матч мы играем 7 ноября, уже может лечь снег, и торфяники зальет, гореть они не будут. Мы не видим никаких угроз проведению матчей в Екатеринбурге», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Ранее стало известно, что в нескольких района Екатеринбурга обнаружено превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ.

Нарушение обнаружено и в районе Верх-Исетский, где располагается стадион «Екатеринбург Арена». Вчера, 17 октября, «Урал» принимал ЦСКА (0:1) в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ.

По прогнозам, смог в Екатеринбурге будет держаться до конца октября. В календаре «Урала» нет домашних игр до 7 ноября (против «Зенита»).