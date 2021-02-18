«Рубин» в товарищеском матче победил «Ротор»

«Рубин» в товарищеском матче на сборах в Турции обыграл «Ротор» со счетом 3:0.

Отличились Денис Макаров, Оливер Абильдгор и Олег Кожемякин, забивший в свои ворота.

«Рубин» первый матч РПЛ после перерыва проведет 28 февраля против «Спартака», «Ротор» 26 февраля встретится с «Тамбовом».

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Ротор» — 3:0 (0:0)

Голы: Кожемякин, 51 — в свои ворота (1:0). Д.Макаров, 76 (2:0). Абильдгор, 86 (3:0).

«Рубин»: Медведев, Зотов (Игнатьев, 65), Уремович, Старфельт, Шатов (Суриков, 68), Йевтич, Д.Макаров, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

«Ротор»: Обухов (Чондрич, 46), Логвиненко (Кверквелия, 39. Гогуа, 68. Медведь, 81), Шомко, Кожемякин, Алейник, Песегов, Серченков (Степанов, 46), Давиташвили, Муллин (Маевский, 46), С.В.Макаров (Вершков, 83), Понсе.

18 февраля.