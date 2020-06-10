В ProSportsManagement не комментируют переговоры между «Локо» и «Сельтой» по Смолову

В компании ProSportsManagement, которая представляет интересы 30-летнего форварда Федора Смолова, не стали комментировать ход переговоров между «Локомотивом», владеющим правами на футболиста, и «Сельтой», которая намерена приобрести его после завершения сезона-19/20.

— Раз клубы не комментируют это, неправильно что-то говорить и агентам, — сказали «СЭ» в компании.

В текущем сезоне Смолов провел 6 матчей за «Сельту», в которых забил один гол. В составе «Локо» он провел 14 игр, в которых записал на свой счет 3 мяча. Напомним, что чемпионат Испании возобновится после пандемии коронавируса 11 июня.