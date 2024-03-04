В прокуратуре Амстердама отреагировали на новость о домашнем аресте Промеса в ОАЭ

В пресс-службе прокуратуры Амстердама ответили на вопрос «СЭ» о возможном домашнем аресте нападающего «Спартака» Квинси Промеса в ОАЭ.

«Вам следует узнать у властей Дубая, находится ли Промес сейчас под домашним арестом в Дубае или нет. Мы не делаем никаких заявлений о возможной экстрадиции», — сообщили «СЭ» в прокуратуре.

3 марта в прокуратуре Амстердама заявили об отсутствии новостей по уголовным делам Промеса в Нидерландах.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ.

Ранее суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. Кроме того, прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих нападающему. До этого игрок также у себя на родине был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата в июле 2020 года.

В текущем сезоне Промес забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 21 матче за «Спартак» во всех турнирах.