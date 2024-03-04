КДК РФС накажет «Зенит» и «Спартак» за поведение болельщиков

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке комитета по итогам 19-го тура РПЛ.

«По итогам 19-го тура РПЛ мы рассмотрим выход за пределы технический зоны главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Во время матча ЦСКА — «Оренбург» с трибун был брошен теннисный мяч, плюс у хозяев задержка выхода из раздевалки на второй тайм на две минуты. По итогам матча «Зенит» — «Спартак» были зафиксированы оскорбительные выражения болельщиков обоих клубов. В матче «Пари НН» — «Факел» был зафиксирован поздний выход гостей перед началом матча на 5 минут, рассмотрим их неподобающее поведение, 6 желтых карточек, и выход за пределы техзоны старшего тренера «Факела» Вячеслава Молчанова. И по итогам матча «Динамо» — «Локомотив» рассмотрим опоздание главного тренера гостей Михаила Галактионова на послематчевое интервью на 15 минут», — сказал Григорьянц «СЭ».

По итогам 19-го тура первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 39 очками, второе место у «Зенит» — 37 очков, «Динамо» замыкает тройку с 35 очками.