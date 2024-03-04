Агент Глебова — о слухах про переход в «Спартак»: «Мы к этому уже привыкли»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Спартака».

Прошедшей зимой в СМИ появлялась информация о том, что руководство красно-белых планирует обсудить вариант с подписанием 24-летнего хавбека.

«Каждое трансферное окно звонят, спрашивают про «Спартак». Что касается нас с Данилом, то ни мне, ни ему, скажем так, ничего сверху не доносилось в это зимнее трансферное окно, хотя, как обычно, слухов и сплетен было много. Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу. Он полностью отдается «Ростову», и тут нечего добавить», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 154 матча, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.