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Сегодня, 10:46

Агент Глебова — о слухах про переход в «Спартак»: «Мы к этому уже привыкли»

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Данил Глебов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Данила Глебова, прокомментировал интерес к своему клиенту со стороны «Спартака».

Прошедшей зимой в СМИ появлялась информация о том, что руководство красно-белых планирует обсудить вариант с подписанием 24-летнего хавбека.

«Каждое трансферное окно звонят, спрашивают про «Спартак». Что касается нас с Данилом, то ни мне, ни ему, скажем так, ничего сверху не доносилось в это зимнее трансферное окно, хотя, как обычно, слухов и сплетен было много. Но мы к этому уже привыкли, Данил спокойно выполняет свою работу. Он полностью отдается «Ростову», и тут нечего добавить», — цитирует Банатина «РБ Спорт».

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 154 матча, забил 10 голов и отдал 15 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2027/28.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 8 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Данил Глебов
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 - : -
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
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Локомотив – Сочи
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Спартак – Факел
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