Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью «РБ Спорт» прокомментировал возможные кадровые перестановки в клубе.

— Об уходе Виктора Гончаренко сообщают как о свершившемся факте. Со стороны руководства ЦСКА правильно ли убирать его сейчас, перед самым ответственным отрезком чемпионата?

— Я думаю, вопрос упирается не в то, что руководство ЦСКА принимает какие-то решения. Возможно, это позиция самого тренера. Гадать не берусь, но и не исключаю, что инициатива исходит от него самого. Что касается положения в чемпионате, победа ЦСКА и неудача соперников в одном туре сразу же меняет кардинально ситуацию и армейцы поднимаются выше своих конкурентов. Поэтому в ближайших матчах очень важно стабилизировать ситуацию и постараться использовать свой шанс.

— В качестве преемника называется Ивица Олич. Насколько адекватна эта кандидатура, учитывая отсутствие опыта работы главным тренером?

— Мне сложно давать оценки решений руководства, но то, о чем вы говорите, делает Олича спорной кандидатурой. И только время покажет, правильное было принято решение или нет. Одно дело быть помощником главного тренера в сборной — даже не в клубе, а другое — возглавить российский топ-клуб. Единственный плюс, который возможен в краткосрочной перспективе — это дополнительные эмоции, которые могут получить игроки с приходом нового тренера. Все футболисты будут максимально заинтересованы проявить себя, показать товар лицом. Как мне кажется, здесь расчет как раз на эмоциональность.

— Сможет ли Гончаренко дать «Краснодару», куда его сватают, нечто большее, чем Мурад Мусаев?

— На сегодняшний день это только слухи, я никогда не ретранслирую то, чего нет.

?Напомним, что, по информации «СЭ», Виктор Гончаренко уже попрощался с ЦСКА.