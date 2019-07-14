В перерыве матча первого тура между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1) произошел инцидент. Были задержаны фанаты питерского клуба, которых впоследствии поддержали другие болельщики криками "Отпускай". Также женщина пыталась забраться на машину.
"Отпускай! Отпускай!" В перерыве матча с "Тамбовом" были задержаны фанаты "Зенита". Болельщики требовали их отпустить pic.twitter.com/lamnZtg4K7— СЭ Футбол (@se_football) 14 июля 2019 г.
#ЗенитТамбов Продолжение того, что происходило в перерыве игры в Петербурге. Женщина пытается то ли пролезть внутрь, то ли забраться на машину pic.twitter.com/KbqzEPJdjQ— СЭ Футбол (@se_football) 14 июля 2019 г.
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