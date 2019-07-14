23:30 | Футбол — РПЛ

В перерыве матча с "Тамбовом" были задержаны фанаты "Зенита". Болельщики требовали их отпустить

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В перерыве матча первого тура между "Зенитом" и "Тамбовом" (2:1) произошел инцидент. Были задержаны фанаты питерского клуба, которых впоследствии поддержали другие болельщики криками "Отпускай". Также женщина пыталась забраться на машину.

 

Зенит – Тамбов

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