В «Пари НН» заявили, что главный тренер Илич останется в команде на следующий сезон

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о будущем главного тренера Саши Илича.

«У него контракт на полтора года. Поэтому никаких изменений пока не предпринимаем. Иличу было очень тяжело. Попасть из солнечной Греции в весенний Нижний Новгород... Да еще и в момент, когда крайне сложно приходилось команде, столько игроков было травмировано, возникали психологические моменты, которые мы пытались преодолевать буквально по живому. Этот момент еще больше закалил его как тренера. Думаю, Саша доволен своим выбором. Но не стоит забывать и Сергея Николаевича Юрана, благодаря которому команда набирала очки в первой части сезона. В том, что мы остались в РПЛ, есть и его заслуга», — приводит слова Мелик-Гусейнова «РБ Спорт».

«Пари НН» по сумме двух встреч победил тульский «Арсенал» в стыковых матчах и сохранил прописку в РПЛ на следующий сезон.