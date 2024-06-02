Лещук – о критике после ошибок в матче со «Спартаком»: «Я прошел через сложный период, но справился»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как переживал критику со стороны болельщиков после поражения от «Спартака» (1:2) в 23-м туре РПЛ.

Бело-голубые вели в счете, но во втором тайме форвард «Спартака» Александр Соболев дважды забил после ошибок 28-летнего вратаря.

«Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.

После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошел через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!» – написал Лещук в своем Telegram-канале.

В минувшем сезоне Лещук провел за «Динамо» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 29 мячей и 6 раз отыграл на ноль.