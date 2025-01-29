В «Пари НН» сообщили, что не получали официального предложения от «Хетафе» по Боселли

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Хетафе» к полузащитнику нижегородцев Хуану Боселли.

«Мы не получали официального предложения от «Хетафе» по Хуану. Ко всем нашим футболистам есть интерес, в том числе к Боселли. Им интересовались и продолжают интересоваться несколько клубов», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В текущем сезоне 25-летний уругваец провел 19 матчей в составе нижегородцев, в которых забил 5 голов.