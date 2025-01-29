«Хетафе» может подписать Боселли из «Пари НН»

Форвард «Пари НН» Хуан Боселли может продолжить карьеру в Испании, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, на 25-летнего уругвайца претендует «Хетафе». На данный момент стороны ведут переговоры о возможном трансфере игрока.

В текущем сезоне Боселли провел 19 матчей, в которых забил 5 голов и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 900 тысяч евро.