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«Арсенал» отправил голкипера Сугробова в аренду в «Челябинск»

Даниил Аршавский
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Вратарь «Арсенала» Владимир Сугробов перейдет в аренду в «Челябинск», сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста с челябинским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

До перехода в «Арсенал» Сугробов выступал за «СКА-Хабаровск», в котором пять раз становился лучшим игроком месяца и получил индивидуальную награду клуба по итогам сезона-2021/22. Ранее голкипер играл за «Сокол», «Арарат», «Анжи», «Балтику», «Тамбов» и «Пюник».

Срок действия контракта Сугробова с «Арсеналом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Источник: Legalbet.ru
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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