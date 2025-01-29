«Арсенал» отправил голкипера Сугробова в аренду в «Челябинск»

Вратарь «Арсенала» Владимир Сугробов перейдет в аренду в «Челябинск», сообщает Legalbet.ru.

По данным источника, арендное соглашение 28-летнего футболиста с челябинским клубом рассчитано до конца сезона-2024/25.

До перехода в «Арсенал» Сугробов выступал за «СКА-Хабаровск», в котором пять раз становился лучшим игроком месяца и получил индивидуальную награду клуба по итогам сезона-2021/22. Ранее голкипер играл за «Сокол», «Арарат», «Анжи», «Балтику», «Тамбов» и «Пюник».

Срок действия контракта Сугробова с «Арсеналом» истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро.