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Глава совета директоров «Пари НН» — об уходе Севикяна: «Это мечта игрока, мы ничего не можем сделать»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал предстоящий уход из команды полузащитника Эдгара Севикяна.

13 января Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от венгерского «Ференцвароша».

«Это мечта игрока. Активируется опция, мы ничего не можем сделать. Рады за него и рады, что он осуществил мечты в Нижнем Новгороде. Но, конечно, заменить игрока посреди сезона тяжело», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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