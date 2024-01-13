Глава совета директоров «Пари НН» — об уходе Севикяна: «Это мечта игрока, мы ничего не можем сделать»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов прокомментировал предстоящий уход из команды полузащитника Эдгара Севикяна.

13 января Кондратов сообщил «СЭ», что «Пари НН» получил предложение по 22-летнему футболисту от венгерского «Ференцвароша».

«Это мечта игрока. Активируется опция, мы ничего не можем сделать. Рады за него и рады, что он осуществил мечты в Нижнем Новгороде. Но, конечно, заменить игрока посреди сезона тяжело», — цитирует Кондратова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» в РПЛ и FONBET Кубке России и забил семь мячей. Он выступает за нижегородцев с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Севикяна в 1,8 миллиона евро.