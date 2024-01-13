Metaratings: «Краснодар» составит ЦСКА конкуренцию в борьбе за Кругового

«Краснодар» претендует на защитника «Зенита» Данила Кругового, утверждает Metaratings.

По информации источника, быки готовы составить конкуренцию ЦСКА, об интересе которого к 25-летнему защитнику ранее сообщал журналист Иван Карпов.

Действующее соглашение футболиста с сине-бело-голубыми истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 2 миллиона евро.

В этом сезоне Круговой провел за «Зенит» 18 матчей и отдал 2 голевых паса.