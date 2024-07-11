В ПАОКе опровергли информацию об интересе к Чалову

В пресс-службе ПАОКа в разговоре с «СЭ» отреагировали на новость о возможном переходе в команду нападающего ЦСКА Федора Чалова.

Ранее появилась информация, что греческий клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего россиянина в размере 3 миллионов евро.

«ПАОК хочет купить Чалова? Это неправда», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В сезоне-2023/24 Чалов провел 41 матч за красно-синих во всех турнирах, отметившись 16 голами и 5 результативными передачами.