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Сегодня, 13:25

Источник: ПАОК готов активировать опцию выкупа Чалова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в ПАОК, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, греческий клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего форварда в размере 3 миллионов евро.

С лета прошлого года за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.

Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 261 матч, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона красно-синие 20 июля на выезде сыграют с «Ростовом».

Источник: https://t.me/karpinside/32260
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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