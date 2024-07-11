Источник: ПАОК готов активировать опцию выкупа Чалова
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в ПАОК, сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, греческий клуб готов активировать опцию выкупа 26-летнего форварда в размере 3 миллионов евро.
С лета прошлого года за ПАОК выступает российский полузащитник Магомед Оздоев.
Чалов является воспитанником ЦСКА. Он провел за армейцев 261 матч, забил 89 голов и сделал 44 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.
В минувшем сезоне ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. В первом туре нового сезона красно-синие 20 июля на выезде сыграют с «Ростовом».
Источник: https://t.me/karpinside/32260
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