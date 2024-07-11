Генеральный директор «Крыльев Советов»: «Губернатор выразил поддержку руководству клуба»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о взаимодействии с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

«Встреча с новым губернатором была на базе. Об этой встрече писали и в клубных ресурсах, и в региональных СМИ. Губернатор выразил поддержку руководству клуба. И надеется на самые позитивные результаты команды. Будут еще встречи неоднократные. Губернатор будет следить за нашим клубом. Надеемся, будет также помогать «Крыльям Советов» и любить их», — сказал Андреев «СЭ».

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ с 41 очком в 30 матчах.