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В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство о взыскании долга

Алина Савинова

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении «Крыльев Советов» о взыскании долга свыше 928 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные банка исполнительных производств.

Отмечается, что производство было открыто 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга самарского клуба составляет 928 миллиона 347,8 тысячи рублей.

В июле Арбитражный суд Москвы по иску компании «РТ-Капитал», входящей в состав государственной корпорации «Ростех», постановил взыскать более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов». Клуб предлагал мировое соглашение на условиях погашения долга до конца 2026 года, но истец потребовал выплаты в этом году.

Деньги были одолжены «Крыльям Советов» еще 14 лет назад. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке было принято, поскольку клуб с 2016 года перестал выполнять взятые на себя обязательства.

Источник: https://ria.ru/20251202/pristavy-2059248547.html?in=l
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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