В отношении «Крыльев Советов» открыли исполнительное производство о взыскании долга

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении «Крыльев Советов» о взыскании долга свыше 928 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные банка исполнительных производств.

Отмечается, что производство было открыто 1 декабря на основании исполнительного листа, выданного Арбитражным судом Москвы 6 ноября. Остаток долга самарского клуба составляет 928 миллиона 347,8 тысячи рублей.

В июле Арбитражный суд Москвы по иску компании «РТ-Капитал», входящей в состав государственной корпорации «Ростех», постановил взыскать более 923 миллионов рублей с «Крыльев Советов». Клуб предлагал мировое соглашение на условиях погашения долга до конца 2026 года, но истец потребовал выплаты в этом году.

Деньги были одолжены «Крыльям Советов» еще 14 лет назад. Решение о взыскании задолженности в судебном порядке было принято, поскольку клуб с 2016 года перестал выполнять взятые на себя обязательства.