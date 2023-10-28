В «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК после матча с «Крыльями»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб обратится в ЭСК РФС после матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Естественно, будем обращаться в ЭСК. Мы и с красной карточкой обращались, что толку. Нам за это очки не возвращают», — сказал Андреев «СЭ».

На 80-й минуте встречи Рафаэль Шафеев назначил пенальти в ворота «Крыльев Советов» за фол вратаря Богдана Овсянникова, однако арбитр после просмотра с помощью ВАР изменил свое решение, показав желтую карточку нападающему «Оренбурга» Владимиру Обухову.

Самарцы набрали 22 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Оренбуржцы — 14-е (12 очков).

В следующем туре «Крылья Советов» сыграют в гостях с «Краснодаром», «Оренбург» примет «Ростов».