«Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» в матче РПЛ

«Зенит» дома обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России — 2:1. Встреча прошла на «Газпром Арене».

Первый гол в игре забил форвард гостей Мохамед Конате на 24-й минуте в пустые ворота. На 32-й минуте нападающий хозяев Иван Сергеев сравнял счет.

Через 5 минут Матео Кассьерра вывел сине-бело-голубых вперед.

«Зенит» набрал 26 очков в 13 турах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара», который идет первым, 28 баллов в 12 матчах. В воскресенье, 29 октября, «быки» сыграют с ЦСКА.

«Ахмат» проиграл третий матч подряд и находится на 13-м месте с 12 очками.