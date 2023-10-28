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Сегодня, 19:20

Самый атмосферный матч осени! «Крылья» потерялись в тумане и упустили победу над «Оренбургом»

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
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Игровой момент в матче «Крылья Советов» — «Оренбург».
Фото ФК «Крылья Советов»
Мы попробовали разглядеть, что произошло в Самаре.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
28 окт, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
1:1
Оренбург

Вряд ли этот матч в другом сезоне вызвал бы такой интерес, как сейчас. И главная причина — топ-форма «Крыльев Советов». Команда Игоря Осинькина, еще весной стоявшая на вылет из РПЛ, к игре 13-го тура с «Оренбургом» подошла на третьем месте, удерживая статус самого результативного клуба чемпионата.

Причины преображения «крылышек» — сохранение прошлогоднего костяка (что равно стабильности), подтягивание интересных юниоров (например, Салтыкова) и прокачанная реализация. Все это вкупе с очень грамотной тренерской работой дает эффект, который мы наблюдаем — команда, чей состав Transfermarkt оценивает чуть более чем в 37 миллионов евро (8-е место в лиге), борется за медали.

Правда, в последних двух турах «Крылья» сдали — проиграли сперва «Пари НН» (весьма внезапные 0:2), а затем — «Зениту» (1:3, уже более ожидаемые). Так что проверка «Оренбургом» должна была показать, готова ли Самара вернуть уверенность в своих силах. Состав Осинькин выпустил боевой: лидеры Солдатенков, Бейл, Ежов, Гарре и Салтыков в старте, хотя на лавке остался, например, Рассказов.

«Оренбург» же после захватывающего прошлого сезона в этом не похож на себя. Смена Иржи Ярошика на Давида Деограсию не очень помогла — хотя в последних пяти турах команда умудряется обыгрывать «Локомотив» с «Зенитом», при этом уступая «Пари НН», «Балтике» и «Факелу».

В субботу одну необычную, но важную деталь внесла погода. Болельщики со стажем привыкли видеть похожую дымку над полем в течение нескольких минут после того, как на трибунах зажигали фаеры. Но на этот раз поле накрыло туманом, и рассеиваться он не собирался — более того, все гуще садился на поле. И если камера ближнего плана демонстрировала, что футболисты еще могут видеть друг друга на расстоянии нескольких десятков метров, то с общего плана картинка была очень атмосферной. Причем трудности с тем, чтобы различить футболистов и находить на поле мяч, нарастали с каждой минутой.

Само собой, такая видимость спровоцировала дальние удары — уже на третьей минуте Ежов бил издали и не попал, задав тренд всему матчу. Хотя говорить о том, что все упиралось в выстрелы с дальних дистанций, нельзя. Большую часть первого тайма «Крылья Советов» были хороши и за счет комбинаций на флангах, а также персонального дриблинга Салтыкова. На 24-й минуте преимущество воплотилось в гол, и сделано это было весьма показательно — Бейл отобрал мяч и красиво отыгрался с Гарре, выкатив последнему мяч под удар. Не забываем и про попадание Евгеньева в штангу после углового.

Но и «Оренбург» на определенном отрезке был очень активен и организовал пару контрвыпадов (правда, с реализацией возникли проблемы). Но во втором тайме «Оренбург» как-то резко прибавил, в то время как «Крылья» потерялись в окончательно сгустившемся тумане. Он стал настолько плотным, что разглядеть что-либо на поле с общего плана стало невозможно, поэтому режиссеры трансляции на регулярной основе переключались на ближнюю съемку. «Оренбург» же начал наглеть — сперва заставил Овсянникова спасать команду после дальнего выстрела, затем — после подачи в штрафную и удара головой. Ну и напоследок достать мяч из сетки — после того как его туда подправил Перес.

Такое ощущение, что «Оренбург» лучше адаптировался к необычной погоде — и если хозяевам туман точно мешал строить комбинации и владеть мячом, то гости за счет постоянных подач в штрафную все же воспользовались условиями плохой видимости. Более того, они могли и выйти вперед, замкни Сиваков дальнюю штангу после очередного кросса. Или не отмени арбитр свое решение о назначении пенальти.

В общем, «Крыльям» реально скорее повезло сохранить ничью в домашнем матче с командой из подвала турнирной таблицы. «Оренбург» же во втором тайме показал, за счет чего брал по три очка с «Локо» и «Зенитом», играл просто лучше и мог выгрызть победу. Конечно, туман стал серьезным фактором, повлиявшим на исход, но если команда-сенсация из Самары собирается и дальше претендовать на что-то серьезное, побеждать нужно и при таких условиях.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 13 8 2 3 27-13 26
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
5
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
10
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
11
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
12
 Факел 13 4 3 6 11-15 15
13
 Ахмат 13 3 3 7 13-17 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 2 : 0
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 0
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 1 : 1
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 2 : 1
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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