Агент экс-защитника «Атлетико» Эрмосо опроверг информацию об интересе к игроку из России
Агент Инаки Эспизуа, представляющий интересы испанского защитника Марио Эрмосо, отреагировал на слухи о том, что его клиент может продолжить карьеру в России.
Информация об этом появилась 2 июля.
«К игроку не было никакого интереса из России», — цитирует Эспизуа Sport24.
Эрмосо в июле стал свободным агентом после завершения контракта с «Атлетико». Он выступал за мадридцев с 2019 года. 29-летний защитник провел за «матрасников» 174 матча, забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.
Источник: Sport24
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