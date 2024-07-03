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Агент экс-защитника «Атлетико» Эрмосо опроверг информацию об интересе к игроку из России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Инаки Эспизуа, представляющий интересы испанского защитника Марио Эрмосо, отреагировал на слухи о том, что его клиент может продолжить карьеру в России.

Информация об этом появилась 2 июля.

«К игроку не было никакого интереса из России», — цитирует Эспизуа Sport24.

Эрмосо в июле стал свободным агентом после завершения контракта с «Атлетико». Он выступал за мадридцев с 2019 года. 29-летний защитник провел за «матрасников» 174 матча, забил десять мячей и сделал шесть голевых передач.

Источник: Sport24
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6
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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