Алаев получил визу для участия в исполкоме УЕФА

Президент РПЛ, председатель комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев сообщил, что сможет принять участие в заседании исполнительного комитета УЕФА.

«Получил визу, полечу на исполком УЕФА», — цитирует ТАСС Алаева.

Заседание комитета УЕФА пройдет 28 июня в Швейцарии.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций.