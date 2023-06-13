В «Оренбурге» прокомментировали возможный уход Лички

Пресс-атташе клуба Алексей Сорокин прокомментировал корреспондентом «СЭ» информацию о том, что Марцел Личка станет главным тренером «Динамо».

Ранее Legalbet сообщил, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшие дни возглавит московское «Динамо».

«Клуб не комментирует те события, которые официально не состоялись. Клуб дает комментарии по изменению состава только по факту того момента, когда они состоялись», — сказал Сорокин «СЭ».