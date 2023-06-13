Зырянов — о второй звезде «Зенита»: «Естественно, рад. Медведев поздравил меня, я — его»

Экс-полузащитник питерцев и сборной России, нынешний тренер «Черноморца» Константин Зырянов в интервью «СЭ» высказался об успехах сине-бело-голубых.

— Естественно (рад второй звезде — прим. «СЭ»). Гендиректор Медведев поздравил меня с выходом «Черноморца», я его — со второй звездой. Я ему написал: «Поздравляю вас со второй звездой». Он ответил: «Не вас, а нас». Поправил, ведь я тоже непосредственный участник. Помнят еще обо мне (смеется).