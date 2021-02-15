В Норвегии утверждают, что «Уфа» договорилась о трансфере полузащитника «Олесунна»
21:50
Полузащитник норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза продолжит карьеру в «Уфе». Клубы достигли договоренности о трансфере 21-летнего уроженца Бурунди, сообщает VG.
Бизоза уже покинул расположение команды, чтобы вылететь в Россию.
Хавбек выступает за «Олесунн» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.
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