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В Норвегии утверждают, что «Уфа» договорилась о трансфере полузащитника «Олесунна»

21:50
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Полузащитник норвежского «Олесунна» Парфе Бизоза продолжит карьеру в «Уфе». Клубы достигли договоренности о трансфере 21-летнего уроженца Бурунди, сообщает VG.

Бизоза уже покинул расположение команды, чтобы вылететь в Россию.

Хавбек выступает за «Олесунн» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

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