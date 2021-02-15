«Ротор» начал работу на третьем сборе

Футболисты «Ротора» возобновят тренировки в Белеке, сообщает сайт клуба.

В расположение команды прибыл защитник Седрик Гогуа. Азат Байрыев и Илья Жигулев из-за непогоды не смогли сегодня вылететь из Краснодара и присоединятся к команде позднее. Джовино Фламарион проходит лечение в Москве и прилетит в Турцию в середине недели.

Голкипер Даниил Кузнецов отправился в Абрау-Дюрсо, где будет тренироваться с молодежным составом.

Илья Кожухарь покинул стан сине-голубых и вернулся в ряды ростовского «СКА».