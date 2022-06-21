В «Нижнем Новгороде» считают, что из-за нового решения ФИФА в клуб не вернется один игрок

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах.

21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

«Решение несколько неприятное для нас. Что касается «Нижнего Новгорода», то это сказывается на одном игроке. Речь о норвежском полузащитнике Ларсе Олдене Ларсене. Скорее всего, в ближайшее время он к нам не вернется. Контракт с ним был подписан зимой на три с половиной года. Нет гарантий, что через год ФИФА не продлит данное решение», — сказал Измайлов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.