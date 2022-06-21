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Сегодня, 14:08

В «Урале» назвали обидным решение ФИФА по легионерам в российских клубах

Сергей Федоров
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал решение ФИФА по легионерам в российских клубах. Организация разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты в одностороннем порядке до 30 июня 2023 года.

«Что тут сделаешь? Обидно, что опять приняли такое решение. Многие люди заплатили деньги, а футболист может в любой момент уехать на год. Я считаю, что это неправильно. Кто хочет уехать, может же связаться со своим клубом и все обсудить, чтобы у нас была хоть какая-то возможность возместить свои затраты», — сказал Иванов «СЭ».

О решении ФИФА сообщил официальный сайт организации.

Напомним, что 7 марта ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам российских клубов приостанавливать действие соглашений до 30 июня 2022 года.

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