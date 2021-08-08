В «Нижнем Новгороде» прокомментировали ситуацию с травмой Миладиновича в матче со «Спартаком»
Защитник «Нижнего Новгорода» Иван Миладинович получил травму в матче третьего тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:1). В клубе прокомментировали эту ситуацию.
«Друзья, мы пока не можем рассказать о точном диагнозе, который был поставлен по состоянию здоровья Ивана Миладиновича, — говорится в сообщении клубного Instagram. — Иван в больнице. Давайте все вместе пожелаем ему здоровья и будем верить, что все будет хорошо! Иван, мы с тобой!»
Миладинович получил травму на 48-й минуте в верховой борьбе с нападающим «Спартака» Эсекиэлем Понсе. Футболист отправлен в Боткинскую больницу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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