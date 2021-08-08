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Карпин рассказал о встрече с игроками сборной России из «Спартака»

00:15
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2) рассказал о разговоре с футболистами национальной команды.

— Разговор с игроками их как-то успокоил?

— Нет, мы не говорили про сегодняшнюю игру.

— На встрече были Джикия, Зобнин и Бакаев?

— А разве Бакаев был на Евро? Я говорю только о игроках Евро.

— Вы обсуждали, что будет дальше или прошедшее Евро?

— Всего по чуть-чуть.

— Расскажите о ситуации с Марио Фернандесом.

— Вы и так все знаете. Что мне вам рассказывать? Кто-то там что-то написал. Мне-то что объяснять? Если Марио будет в нормальном состоянии, он будет в сборной. Как и все.

— На этой встрече у футболистов к вам были вопросы?

— Обменивались мнениями.

— Это игровые моменты или организационные?

— Что значит игровые?

— Может, об интенсивности футбола.

— Опять же, это зависит от духа команды. Один центральный защитник не может бегать, а нападающий может. Ну например.

Встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Динамо
ЦСКА

П1

26%

2.60

Обе забьют - да

23%

1.82

X2

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Зенит 3
Краснодар 2
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.68

П1

29%

1.49

Ф1 (-1)

18%

1.75
⚽ Футбол. Россия. Тинькофф Премьер-лига
Спартак 1
Нижний Новгород 2
Матч завершен

П1

38%

1.41

ТМ 3.0

24%

1.65

Ф1 (-1.5)

15%

2.23

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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