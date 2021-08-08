Карпин рассказал о встрече с игроками сборной России из «Спартака»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча 2-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Нижним Новгородом» (1:2) рассказал о разговоре с футболистами национальной команды.

— Разговор с игроками их как-то успокоил?

— Нет, мы не говорили про сегодняшнюю игру.

— На встрече были Джикия, Зобнин и Бакаев?

— А разве Бакаев был на Евро? Я говорю только о игроках Евро.

— Вы обсуждали, что будет дальше или прошедшее Евро?

— Всего по чуть-чуть.

— Расскажите о ситуации с Марио Фернандесом.

— Вы и так все знаете. Что мне вам рассказывать? Кто-то там что-то написал. Мне-то что объяснять? Если Марио будет в нормальном состоянии, он будет в сборной. Как и все.

— На этой встрече у футболистов к вам были вопросы?

— Обменивались мнениями.

— Это игровые моменты или организационные?

— Что значит игровые?

— Может, об интенсивности футбола.

— Опять же, это зависит от духа команды. Один центральный защитник не может бегать, а нападающий может. Ну например.

Встреча прошла прямо на стадионе московского клуба. На ней присутствовали Георгий Джикия, Роман Зобнин и Александр Соболев.

1 сентября сборная России в квалификации к чемпионату мира 2022 года сыграет дома с командой Хорватии, 4 сентября — в гостях со сборной Кипра, 7 сентября — на своем поле со сборной Мальты.