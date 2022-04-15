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В «Нижнем Новгороде» прокомментировали информацию об интересе к нападающему «Спартака» Оганесяну

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Нижнего Новгород» Равиль Измайлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему «Спартака» Степану Оганесяну. Ранее об этом сообщал «Матч ТВ».

«Работа ведется. Мы интересуемся очень многими футболистами. У нас в интересе несколько десятков футболистов. Комментировать каждого из них неразумно. Игрок в поле зрения, но на данный момент это ничего не значит», — сказал Измайлов «СЭ».

В нынешнем сезоне 21-летний Оганесян забил шесть мячей и отдал девять результативных передач в 31 матче за «Спартак-2» в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ). Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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