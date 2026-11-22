Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «С Галактионовым разошлись на хорошей ноте и попрощались с теплотой»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов после победы над «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ рассказал об уходе бывшего главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Уход Галактионова? Разошлись на доброй ноте. Были определенные детали, почему затянулась отставка. Когда все решилось, объявили. Мы разошлись на хорошей ноте и попрощались с теплотой. Был ли я за отставку Галактионова? Я высказывал свое мнение, но озвучивать его не буду», — сказал Акавов.

«Локомотив» 17 ноября объявил об отставке Галактионова с поста главного тренера. Он возглавлял команду с ноября 2022 года. После ухода Галактионова обязанности главного тренера «Локомотива» исполняет Сергей Овчинников.