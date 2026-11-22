Овчинников рассказал, что Ротенберг попросил его возглавить «Локомотив»

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников после победы над «Родиной» (1:0) рассказал, как Борис Ротенберг предложил ему возглавить команду.

«Борис Борисович вызвал и сказал, что надо помочь клубу в трудный момент. Так понимаю, кандидатов не было, немногие горели желанием возглавить команду на эти четыре матча. Но так как клуб для меня не чужой, было правильно закрыть позицию людьми из системы. Это показывает, что вертикаль работает. Думаю, нам удастся поправить положение.

Могу ли остаться и дальше? Это решение руководства клуба. Высшего руководства РЖД. Должно совпасть много обстоятельств», — сказал Овчинников на пресс-конференции.

«Локомотив» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче железнодорожники сыграют с «Ростовом» в FONBET Кубке России 25 ноября.