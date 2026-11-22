Овчинников стал четвертым тренером «Локомотива» с победой в дебюте после эпохи Семина
«Локомотив» обыграл «Родину» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол на восьмой минуте забил Андрей Мостовой с передачи Евгения Морозова. Эта игра стала первой для Сергея Овчинникова во главе команды после назначения старшим тренером.
С 2020 года, когда клуб покинул Юрий Семин, у железнодорожников состоялось девять дебютов специалистов, включая исполнявших обязанности главного тренера. Четыре из них завершились победами, два — ничьими, еще три — поражениями.
- Марко Николич: 21 июня 2020 года «Локомотив» обыграл «Оренбург» в домашнем матче 23-го тура РПЛ — 1:0, единственный гол забил Алексей Миранчук.
- Маркус Гисдоль: 16 октября 2021 года железнодорожники сыграли вничью с «Рубином» в Казани — 2:2, по ходу матча москвичи уступали с разницей в два мяча, но отыгрались благодаря голам Федора Смолова и Рифата Жемалетдинова.
- Дмитрий Лоськов (и. о.): 3 марта 2022 года «Локомотив» разгромно проиграл «Енисею» в 1/8 финала Кубка России — 0:4, при этом фактически командой руководил Марвин Комппер, а Лоськов был заявлен исполняющим обязанности из-за отсутствия у немца необходимой лицензии.
- Олег Пашинин (и. о. на один матч): 6 марта 2022 года в отсутствие заболевшего Лоськова команда обыграла «Химки» в чемпионате России — 3:2, голы забили Гирано Керк, Вильсон Изидор и Ян Кухта.
- Заур Хапов (и.о.): 10 апреля 2022 года первый матч после назначения закончился крупным поражением от «Ростова» — 1:4, единственный мяч железнодорожников забил Изидор с пенальти.
- Йозеф Циннбауэр: 17 июля 2022 года в стартовом туре следующего чемпионата «Локомотив» сыграл дома с «Пари НН» — 1:1, у москвичей отличился Изидор.
- Андрей Федоров (и. о.): 15 октября 2022 года железнодорожники победили «Торпедо» в гостевом матче РПЛ — 1:0, единственный мяч забил Артем Карпукас.
- Михаил Галактионов: 23 ноября 2022 года дебют завершился поражением от «Краснодара» в Кубке России — 0:1, Ильзат Ахметов забил уже на первой минуте.
- Сергей Овчинников (и.о.): 22 ноября 2026 года «Локомотив» победил «Родину» в гостях — 1:0, автором единственного гола стал Андрей Мостовой.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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