Овчинников стал четвертым тренером «Локомотива» с победой в дебюте после эпохи Семина

«Локомотив» обыграл «Родину» в матче 15-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол на восьмой минуте забил Андрей Мостовой с передачи Евгения Морозова. Эта игра стала первой для Сергея Овчинникова во главе команды после назначения старшим тренером.

С 2020 года, когда клуб покинул Юрий Семин, у железнодорожников состоялось девять дебютов специалистов, включая исполнявших обязанности главного тренера. Четыре из них завершились победами, два — ничьими, еще три — поражениями.