«Динамо» вышло на первое место, «Зенит» и «Спартак» в тройке: таблица РПЛ после 15-го тура
В воскресенье, 22 ноября, матчем «Родины» и «Локомотива» (0:1) завершился 15-й тур чемпионата России.
На первое место в турнирной таблице с 32 очками вышло московское «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром» (1:1). На одно очко от бело-голубых отстает «Зенит», уступивший «Рубину» (1:3). Третьим идет «Спартак» (30 очков) — красно-белые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).
Также в пятерке лидеров остаются «Краснодар» (27 очков) и ЦСКА (26), который уступил «Ахмату» (1:2).
- У «Динамо» ничья с «Краснодаром» в меньшинстве. Бело-голубые впервые лидируют в РПЛ после половины чемпионата
- Сенсация в Казани! «Рубин» разбил «Зенит», а Соболев и Глушенков ушли с поля без голов
- Евсеев оставил «Спартак» без победы и не дал красно-белым догнать московское «Динамо»
- Гусев обыграл Игдисамова. «Ахмат» выбил ЦСКА из чемпионской гонки?
- Овчинников начал с победы на глазах Семина. «Локомотив» показал характер и выстоял под натиском «Родины»
В 16-м туре встречаются: 28 ноября «Рубин» — «Акрон» (14.00), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Балтика» — «Ахмат» (19.00);
29 ноября «Оренбург» — «Родина (13.00), «Ростов» — «Краснодар» (15.15), «Крылья Советов» — «Динамо» (17.30), «Локомотив» — «Динамо» Мх (19.45);
30 ноября «Факел» — «Спартак» (19.30).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3