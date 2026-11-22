«Динамо» вышло на первое место, «Зенит» и «Спартак» в тройке: таблица РПЛ после 15-го тура

В воскресенье, 22 ноября, матчем «Родины» и «Локомотива» (0:1) завершился 15-й тур чемпионата России.

На первое место в турнирной таблице с 32 очками вышло московское «Динамо», которое сыграло вничью с «Краснодаром» (1:1). На одно очко от бело-голубых отстает «Зенит», уступивший «Рубину» (1:3). Третьим идет «Спартак» (30 очков) — красно-белые сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Также в пятерке лидеров остаются «Краснодар» (27 очков) и ЦСКА (26), который уступил «Ахмату» (1:2).

Фото «СЭ»

В 16-м туре встречаются: 28 ноября «Рубин» — «Акрон» (14.00), ЦСКА — «Зенит» (16.30), «Балтика» — «Ахмат» (19.00);

29 ноября «Оренбург» — «Родина (13.00), «Ростов» — «Краснодар» (15.15), «Крылья Советов» — «Динамо» (17.30), «Локомотив» — «Динамо» Мх (19.45);

30 ноября «Факел» — «Спартак» (19.30).