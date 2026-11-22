Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Овчинников — харизматичный человек с тренерским опытом»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов после победы над «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ объяснил назначение Сергея Овчинникова исполняющим обязанности главного тренера команды.

«Почему выбрали Овчинникова? Он работал внутри клуба, у него есть поддержка и опыт. Это харизматичный человек с тренерским опытом. Насколько я знаю, на должность тренера рассматриваются только российские специалисты», — сказал Акавов.

Овчинников стал и.о. главного тренера «Локомотива» после отставки Михаила Галактионова 17 ноября. После победы над «Родиной» железнодорожники с 14 очками поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.