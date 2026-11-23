Овчинников после победы «Локомотива» над «Родиной»: «А вот сейчас можно хлопать»
Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников отреагировал на победу команды в матче с «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ.
«Отлично, мужики, давай еще, красавцы. Хороши, парни. А вот сейчас можно хлопать. Мы не проиграли, а выиграли. Ну, игра такая, вторая уже получше. Знаешь, ничего, психология. Давай, парни. Браво!» — сказал 56-летний специалист на поле после финального свистка.
Тренер вместе с игроками аплодировал фанатам.
Овчинников был назначен старшим тренером команды 17 ноября. «Локомотив» прервал серию поражений. Он набрал 14 очков после 15 игр и занимает 13-е место в таблице РПЛ.
Источник: ФК «Локомотив»
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|5
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|
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|3
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|15-30
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|
15
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|2
|6
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|
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|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
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|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
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|П
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Педро
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
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|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
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|2
|1
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|
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