Овчинников после победы «Локомотива» над «Родиной»: «А вот сейчас можно хлопать»

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников отреагировал на победу команды в матче с «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ.

«Отлично, мужики, давай еще, красавцы. Хороши, парни. А вот сейчас можно хлопать. Мы не проиграли, а выиграли. Ну, игра такая, вторая уже получше. Знаешь, ничего, психология. Давай, парни. Браво!» — сказал 56-летний специалист на поле после финального свистка.

Тренер вместе с игроками аплодировал фанатам.

Овчинников был назначен старшим тренером команды 17 ноября. «Локомотив» прервал серию поражений. Он набрал 14 очков после 15 игр и занимает 13-е место в таблице РПЛ.