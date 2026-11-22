Спортивный директор «Локомотива» Акавов: «Обязательно усилимся. Рассмотрим и россиян, и иностранцев»

Спортивный директор «Локомотива» Нариман Акавов после победы над «Родиной» (1:0) в 15-м туре РПЛ ответил на вопрос о возможных трансферах команды.

«Мы обязательно усилимся. Будут рассматриваться и российские игроки, и иностранцы, но мы придерживаемся позиции с акцентом на российских футболистов», — сказал Акавов.

После победы над «Родиной» железнодорожники с 14 очками поднялись на 13-е место в турнирной таблице РПЛ.