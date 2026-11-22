Овчинников поблагодарил Ротенберга после победы над «Родиной»: «Команда видела, что руководство их не бросает»
Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников прокомментировал победу над «Родиной» в матче 15-го тура РПЛ и поблагодарил Бориса Ротенберга за поддержку команды.
«Результат превалировал над качеством сегодня. Но сложно требовать качества, потому что команда психологически находилась в яме. Команда испытывает давление. Ребят нужно было ментально взбодрить, чтобы они поверили, что ситуацию нам по силам исправить. Парни выполнили задачу, которая перед ними стояла. Гол — домашняя заготовка, только забили рановато (улыбвается).
Не могу не сказать одну вещь. Может, и не надо. Но скажу. Искренне благодарен Борису Борисовичу Ротенбергу за то, что он 24 часа находился на базе. Команда видела, что руководство их не бросает», — сказал Овчинников на пресс-конференции.
Матч стал первым для Овчинникова во главе «Локомотива» после ухода Михаила Галактионова.
«Локомотив» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 очками опустилась на 14-ю строчку.
В следующем матче «Родина» 25 ноября сыграет на выезде с «Рубином» в FONBET Кубке России, а «Локомотив» в этот же день примет «Ростов» в том же турнире.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3