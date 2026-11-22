Овчинников поблагодарил Ротенберга после победы над «Родиной»: «Команда видела, что руководство их не бросает»

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников прокомментировал победу над «Родиной» в матче 15-го тура РПЛ и поблагодарил Бориса Ротенберга за поддержку команды.

«Результат превалировал над качеством сегодня. Но сложно требовать качества, потому что команда психологически находилась в яме. Команда испытывает давление. Ребят нужно было ментально взбодрить, чтобы они поверили, что ситуацию нам по силам исправить. Парни выполнили задачу, которая перед ними стояла. Гол — домашняя заготовка, только забили рановато (улыбвается).

Не могу не сказать одну вещь. Может, и не надо. Но скажу. Искренне благодарен Борису Борисовичу Ротенбергу за то, что он 24 часа находился на базе. Команда видела, что руководство их не бросает», — сказал Овчинников на пресс-конференции.

Матч стал первым для Овчинникова во главе «Локомотива» после ухода Михаила Галактионова.

«Локомотив» набрал 14 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Родина» с 12 очками опустилась на 14-ю строчку.

В следующем матче «Родина» 25 ноября сыграет на выезде с «Рубином» в FONBET Кубке России, а «Локомотив» в этот же день примет «Ростов» в том же турнире.