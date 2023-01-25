В «Нижнем Новгороде» ответили на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым
Спортивный директор «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов ответил на вопрос «СЭ» о возможном подписании контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Глушаков пока не подписал контракт, просто тренируется с командой. Готовится», — сказал Кудряшов «СЭ».
Во вторник, 24 января, «Нижний Новгород» сообщил, что Глушаков прибыл на просмотр в команду.
В этом сезоне 35-летний футболист провел 19 матчей за «Химки» во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу. В январе стороны расторгли контракт.
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|- : -
|4.03
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|
Спартак – Урал
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|
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|
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|
Ростов – Локомотив
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|
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|
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