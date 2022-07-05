Майга: «ЦСКА хотел меня подписать, но потом сменился тренер»
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в ЦСКА.
— Говорили, что ты мог перейти в ЦСКА.
— Да, это правда. Я не до конца понял, что произошло. Мне сказали, что я буду с ними на сборах. Потом мне сказали, что в ЦСКА сменился тренер, предложили просмотр. Сначала мне говорили, что он выкупят меня, а не про то, что будет просмотр. Думаю, ситуация изменилась из-за смены тренера.
«Рубин»? Я хотел играть в РПЛ, это была моя мечта. Уважаю «Рубин», болельщиков этого клуба и Слуцкого, но я хотел попробовать себя в РПЛ.
Малийский полузащитник перешел в «Нижний Новгород» 30 июня. В России с 2020 года Майга выступал за «Велес». Контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2021/22.
За «Велес» 27-летний полузащитник всего провел 65 матчей, забил один гол и одал шесть результативных передач. В ноябре 2021 года футболист получил российское гражданство.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -