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Сегодня, 11:28

Майга: «ЦСКА хотел меня подписать, но потом сменился тренер»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Майга мог перейти в ЦСКА
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Мамаду Майга в интервью «СЭ» рассказал, почему не перешел в ЦСКА.

— Говорили, что ты мог перейти в ЦСКА.

— Да, это правда. Я не до конца понял, что произошло. Мне сказали, что я буду с ними на сборах. Потом мне сказали, что в ЦСКА сменился тренер, предложили просмотр. Сначала мне говорили, что он выкупят меня, а не про то, что будет просмотр. Думаю, ситуация изменилась из-за смены тренера.

«Рубин»? Я хотел играть в РПЛ, это была моя мечта. Уважаю «Рубин», болельщиков этого клуба и Слуцкого, но я хотел попробовать себя в РПЛ.

Малийский полузащитник перешел в «Нижний Новгород» 30 июня. В России с 2020 года Майга выступал за «Велес». Контракт с клубом был рассчитан до конца сезона-2021/22.

За «Велес» 27-летний полузащитник всего провел 65 матчей, забил один гол и одал шесть результативных передач. В ноябре 2021 года футболист получил российское гражданство.

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