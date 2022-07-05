Источник: Вендел из «Зенита» может перейти в «Наполи» или «Эвертон»

Агент полузащитника «Зенита» Вендела планирует найти европеский клуб футболисту для продолжения карьеры, сообщает Coluna Dofla. Специалист ведет переговоры с «Наполи» и «Эвертоном», которые интересовались футболистом до переезда в Россию.

По информации источника, Вендел и его семья хотят вернуться в Бразилию. Полузащитник получил предложение от «Фламенго», однако агент настаивает на том, чтобы игрок продолжил выступления в Европе. Кроме того, представителю Вендела не понравилось отношение «Фламенго» в переговорах.

В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.