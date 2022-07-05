Источник: Вендел из «Зенита» может перейти в «Наполи» или «Эвертон»
Агент полузащитника «Зенита» Вендела планирует найти европеский клуб футболисту для продолжения карьеры, сообщает Coluna Dofla. Специалист ведет переговоры с «Наполи» и «Эвертоном», которые интересовались футболистом до переезда в Россию.
По информации источника, Вендел и его семья хотят вернуться в Бразилию. Полузащитник получил предложение от «Фламенго», однако агент настаивает на том, чтобы игрок продолжил выступления в Европе. Кроме того, представителю Вендела не понравилось отношение «Фламенго» в переговорах.
В прошедшем сезоне 24-летний полузащитник провел 35 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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3
|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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