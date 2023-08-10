В Москве на стадионе ЦСКА прошла церемония прощания с вратарем Мандрыкиным

Сегодня, 10 августа, в Москве на стадионе ЦСКА состоялась церемония прощания с бывшим вратарем армейского клуба Вениамином Мандрыкиным. Проститься с ним пришли и нынешние футболисты и тренеры красно-синих.

О смерти 41-летнего Мандрыкина стало известно 6 августа.

Он завершил карьеру в ноябре 2010 года в возрасте 29 лет из-за последствий ДТП, в котором он сломал позвоночник и повредил спинной мозг. Из-за травм футболист лишился возможности передвигаться самостоятельно.