В матче «Урал» — «Ростов» арбитр совершил 5 ошибок, в том числе — 2 неназначенных пенальти в ворота «Урала»
Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривалась работа арбитра Станислава Васильева в матче 4-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (2:2).
В итоге признано, что рефери допустил ряд ошибок:
— на 3-й и 36-й минутах арбитр ошибочно не вынес предупреждения игрокам «Урала»;
— на 17-й и 33-й минутах арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»;
— на 50-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил на вратаре «Ростова».
— Качество работы Васильева признано неудовлетворительным, ему снижена оценка на 1,4 балла. Кроме того, к арбитру будут применены дисциплинарные санкции. (Сергей Егоров)
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, расписание матчей чемпионата-2019/2020