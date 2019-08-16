Состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором рассматривалась работа арбитра Станислава Васильева в матче 4-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (2:2).

В итоге признано, что рефери допустил ряд ошибок:

— на 3-й и 36-й минутах арбитр ошибочно не вынес предупреждения игрокам «Урала»;

— на 17-й и 33-й минутах арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Урала»;

— на 50-й минуте арбитр ошибочно не зафиксировал нарушение правил на вратаре «Ростова».

— Качество работы Васильева признано неудовлетворительным, ему снижена оценка на 1,4 балла. Кроме того, к арбитру будут применены дисциплинарные санкции. (Сергей Егоров)

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