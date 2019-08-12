"В матче с "Сочи" мы не добились победы, которую очень хотели". Магнуссон - о нулевой ничьей с сочинцами

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в Twitter подвел итоги матча 5-го тура с "Сочи" (0:0).
- Против "Сочи" сыграли с чистого листа, но, к сожалению, мы не смогли добиться победы, которой нам так сильно хотелось. По крайней мере мы движемся в правильном направлении, - написал Магнуссон.
Clean sheet against Sochi but unfortunately we didn’t get the win we wanted so badly. Everything moving in the right direction though. 🔴🔵 pic.twitter.com/KqrImUfeF4— Hörður B. Magnússon (@HordurM34) August 12, 2019
Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //
Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы" //
Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор" //
ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова
Опрос
Как вы оцените судейство Мешкова в матче ЦСКА - "Сочи"?
Загрузка...