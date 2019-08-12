12:18 | Футбол — РПЛ

"В матче с "Сочи" мы не добились победы, которую очень хотели". Магнуссон - о нулевой ничьей с сочинцами

0
Обсудить

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон в Twitter подвел итоги матча 5-го тура с "Сочи" (0:0).

- Против "Сочи" сыграли с чистого листа, но, к сожалению, мы не смогли добиться победы, которой нам так сильно хотелось. По крайней мере мы движемся в правильном направлении, - написал Магнуссон.

Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови //
Виктор Гончаренко: "Нам могут ломать нос, а карточки получаем мы" //
Роман Бабаев: "Ошибки в ситуации с Сигурдссоном и Чаловым – перебор" //
ЦСКА – "Сочи": судья не назначил пенальти и не удалил Миладиновича за удар Чалова

 

Опрос

Как вы оцените судейство Мешкова в матче ЦСКА - "Сочи"?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 5-й тур. "Динамо" - "Зенит", Глушаков vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ